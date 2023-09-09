Van Gölü Havzasını ve Van’ı tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van’a ilgisini arttırmak ve Van Gölü farkındalığına katkı sağlamak bu sene ilk kez düzenlenen Tour of Van Bisiklet Turu’nun ikinci gününde Tatvan - Malazgirt etabında üzücü bir olay meydana geldi.VAN (İGFA) - Van Gölü Havzasını ve Van’ı tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van’a ilgisini arttırmak ve Van Gölü farkındalığına katkı sağlamak bu sene ilk kez düzenlenen Tour of Van Bisiklet Turu’nun ikinci gününde Tatvan - Malazgirt etabında üzücü bir olay meydana geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı Sporcusu Türkiye Şampiyonu Burak Abay, Tour of Van Bisiklet Turu’nun ikinci gününde Tatvan - Malazgirt etabında bisiklet kazası geçirdi. Başarılı sporcu Aba, etabın 75. kilometresinde ön grupta yer alırken yokuş aşağı virajda dikkatli olmaya çalıştığı sırada bisiklet pedal kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Ambulans ile Malazgirt Devlet Hastanesi’ne götürülen sporcunun ilk tedavisi yapıldı. Malazgirt Devlet Hastanesi’nden Bulancık Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Abay, tekrar detaylı muayene edildikten sonra taburcu edildi.

Sporcunun hastanedeki muayene sürecini yakından takip eden Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Emin Müftüoğlu, sporcunun sağlık durumunun iyi olduğunu bilgisini verdi. Talihsiz kaza sonrası tedavisi tamamlanan ve taburcu edilen Burak Abay Malazgirt’te ki otelde gözetim altında istirahat etmeye devam ediyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Yarış Direktörü İsmail Aksoy ve Yarış Koordinatörü Şevket Şimşek, sporcunun kaza sürecinden beridir sağlık durumunu sıkı bir şekilde takip ederek sporcu ile ilgilendi.