Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, tüm çalışanlarını bir araya getirdiği ‘Aile Günü’nün 10’cusunu, 31 Ağustos’ta fabrika tesislerinde gerçekleşen bir dizi etkinlikle kutladı.SAKARYA (İGFA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 10’uncu Aile Günü kutlamasını 13 bin kişinin katılımıyla Sakarya’da gerçekleştirdi.

Toplam 5 bin kişiye istihdam olanağı sağlayan Toyota Türkiye, büyük bir aile olarak birlikte vakit geçirmek amacıyla ‘Aile Günü’ etkinliği yapıyor. Aile Günü kutlaması çalışanların aileleriyle birlikte büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. Toyota Türkiye’nin Sakarya’da bulunan fabrika tesislerinde gerçekleştirilen ve gün boyunca ikramların yapıldığı ‘Aile Günü’nde, çocuklara ve büyüklere yönelik birbirinden eğlenceli aktivitelere yer aldı. Aile Günü’nde ayrıca Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin yüzüncü yıldönümü olması nedeniyle de bir dizi etkinlik yapıldı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Genel Müdürü ve CEO’su Erdoğan Şahin, Aile Günü kutlaması dolayısıyla yaptığı konuşmasında, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak çalışanlarımızın iş-yaşam dengesini etkin bir şekilde sağlayabilmeleri için sürekliliği olan politikalarla; kişisel gelişimden spora kadar çalışan odaklı çok yönlü etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak çalışanlar ve aileleri ile birlikte büyük bir aile olduklarını hatırlatan Şahin, 5 kıtada 150’ye yakın ülkeye hibrit ve şarjlı hibrit araç ihracatı yaptıklarını, 280 bin araç üretimi kapasitesi ile Toyota’nın Avrupa’daki en büyük üretim üssü durumunda olduklarını kaydetti.

“KADIN ÇALIŞAN ORANIMIZ YÜZDE 15’E ULAŞTI”

Şahin, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de çalışanların büyük destekleriyle sektöre ve Türkiye ekonomisine sağladıkları katma değeri artırarak sürdüreceklerini söyledi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak son yıllarda kadın çalışan istihdamına öncelik verdiklerini hatırlatan Şahin, “Fabrikamızda kadın çalışan istihdamını destekliyoruz. Gururla söylemek isterim ki; kadın çalışan oranımız yüzde 15’e ulaştı. Kadın çalışanlarımızın getirdiği farklı bakış açılarının şirketimizi daha güçlü ve yenilikçi kıldığına inanıyorum” diye konuştu.