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Türkiye’nin lider üreticilerinden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, insan odaklı yaklaşımı ve çalışan bağlılığına verdiği önemle öne çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - Her yıl Geleneksel Hizmet Yılı Ödül Töreni’ni düzenleyerek çalışanlarına uzun yıllar süren emekleri için teşekkür etmeyi sürdüren Toyota'da 2023 yılı itibari ile 328 çalışan 5 yılını, 117 çalışan 10 yılını, 29 çalışan 15 yılını, 491 çalışan 20 yılını, 9 çalışan 25 yılını ve 13 çalışan 30 yılını tamamladı.

Toplam 987 çalışan, üst düzey yöneticilerin de katılımıyla düzenlenen törenle uzun yıllar boyunca şirkete sağladığı katkılar için takdir edildi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO'su Erdoğan Şahin, düzenlenen törende, "Tüm değerli çalışanlarımıza, bugüne kadar gösterdikleri katkılar ve çabalar için içten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ailesinin bir parçası olarak uzun yıllar boyunca emek veren, bağlılık ve özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarımızı gönülden kutluyorum" dedi.