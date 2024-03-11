6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremin ardından yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, şimdi de mesleki teknik eğitimin niteliğini artırma vizyonuyla faaliyetlerini genişletiyor.İSTANBUL (İGFA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, mesleki teknik eğitimi destekleyerek genç nesillerin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden “Nitelikli Eğitim” konusunu önceliklendiren şirket, deprem bölgesindeki okullara yapılan ekipman hibeleriyle gençlerin uzun vadeli başarılarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu donanım desteği öğrencilere yenilikçi bir eğitim anlayışını da beraberinde getiriyor.

Şirket, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Elazığ illerinde bulunan 20 okula toplamda 17 araç, 63 motor, 72 şanzıman, 32 bilgisayar desteği sağlayarak, öğrencilere modern bir eğitim altyapısı sunuyor.

Bu ekipmanlar, öğrencilere modern teknolojiye erişim sağlayarak mesleki becerilerini daha etkili bir şekilde geliştirmelerine olanak tanıyor. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye yönetimi de okulları ziyaret ederek, öğrencilere sağlanan olanakların eğitimlerine sağladığı katkıyı yerinde gözlemledi.