Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik ruhuyla “Önce Bağış Sonra Fabrika Turu” projesini yeniden başlatıyor. İSTANBUL (İGFA) - Bir kez daha Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin kapıları sadece yenilikçi otomobillerin değil, aynı zamanda umut ve toplumsal faydanın da üretildiği bir yere açılıyor. “Önce Bağış Sonra Fabrika Turu” projesi, yeni araç üretim süreçleri sebebiyle verilen aranın ardından daha da güçlenmiş bir şekilde geri dönüyor.

Her bir gezi, katılımcılara Toyota’nın mükemmeliyetçi üretim süreçlerini keşfetme imkânı tanırken, aynı zamanda toplumsal fayda sağlama şansı veriyor.

Ziyaretçi firmalar , pres, kaynak, boya ve montaj gibi üretim süreçlerini rehber eşliğinde deneyimlerken, Toyota Üretim Sistemi’nin uygulama örnekleriyle donatılmış sunumları ile Toyota Üretim Sistemi , yerinde kalite yönetimi, Toyota problem çözme teknikleri ve iş güvenliği gibi konulara yoğun ilgi gösteriyor.

2019'da başlayan bağışlı fabrika turları, pandemi ve proje dönemlerinde verilen araların sonrasında neminde verlensadece otomotiv sektörüyle sınırlı kalmayarak, gıda, endüstri, beyaz eşya gibi farklı sektörlerden pek çok dev şirketin dikkatini çekmeye devam ediyor. Toplamda 77 firmanın ve 1.145 çalışanın katılımıyla gerçekleşen bu turlar, geniş bir iş dünyası ağına dokunarak büyük bir başarı elde etti.