Üretimiyle ekonomiye; sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumsal fayda sağlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Sakarya ve çevre illerdeki ortaokul-lise öğrencilerine yönelik düzenlediği ‘Teknik Proje Yarışması’nın kazananları belli oldu.SAKARYA (İGFA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin Sakarya ve çevre illerdeki ortaokul ve lise öğrencilerini araştırma ve geliştirmeye teşvik etmek, problem çözme becerisi ve analitik düşünmeye yönelik bakış açıcı kazandırma amacıyla Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirdiği ‘Teknik Proje Yarışması’nın ödülleri TMMT’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

102 ÖĞRENCİ 67 PROJE İLE YARIŞTI

‘Teknik Proje Yarışması’nda, ‘Çevre’ ve ‘Teknoloji- Tasarım’ olmak üzere iki kategoride Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu ve Bilecek illerinden 102 ortaokul ve lise öğrencisi 67 projeyle yarıştı. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin titizlikle sürdürdüğü çalışmalarla 31 öğrencinin teknoloji ve çevre için birbirinden yaratıcı fikirlerle geliştirdiği 20 proje finale kaldı. Ödül töreninde dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Tören sonrasında ödül alan projeler sergilendi. Toyota yöneticileri ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü projeleri tek tek gezerek öğrencilerin yaratıcı fikirlerini ilgiyle dinledi , geri bildilerde bulundu.

Toyota Otomotiv Sanayi Kurumsal Strateji Grubu Genel Müdürü İrfan Sarıcı, Sakarya Valiliğine, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Toyota Türkiye olarak; kurumsal sosyal sorumluluk projelerine aralıksız devam edeceklerini ifade eden Sarıcı, “Eğitim, çevre ve trafik güvenliği konularını önceliklendirip, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini kurum kültürümüz ve tecrübemizle harmanlayarak çalışmalarımızı yaptık. Bu üç öncelikli konu hep odak noktamız oldu” dedi.