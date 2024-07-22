Sivas'ta özellikle yaz aylarında nüfusu çok artan Tozanlı Vadisi’ndeki köylerde sağlık hizmeti verecek bir tane bile sağlık merkezi bulunmuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Karasu, yöre halkının önemli ihtiyacını Meclis gündemine taşındı.SİVAS (İGFA) - Sivas’ın merkez ve Hafik ilçesinin sınırları içerisinde yer alan Tozanlı Vadisi’ndeki sağlık evi ihtiyacı TBMM gündemine taşındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, muhtarların ve vatandaşların talebini TBMM gündemine getirdi.

Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte yüksek rakımlı yaylaları, yeşilin her tonuna sahip el değmemiş tabiatıyla eşsiz nimetler sunan ve kış nüfusuna göre nüfusu artan Tozanlı Vadisi’ndeki köylerde sağlık hizmeti verecek bir sağlık merkezi bulunmuyor. En yakın sağlık merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Beykonağı Köyü’nde yıllar önce hizmet veren Beykonağı Köyü Sağlık Evi ve lojmanı, “nüfus kriterini karşılamaması” ve personel olmaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın 2008 yılında verdiği onayı ile kapatıldı. Gezici sağlık hizmetleri kapsamında aile hekimleri tarafından da kullanılmayan bu sağlık istasyonu binası, zaman içerisinde atıl durumda kaldı, bakım ve onarımı da “ekonomik görülmediği” gerekçesiyle hizmet vermiyor. Sağlık Bakanlığı’nın mevzuatında yeni bir sağlık evi açılabilmesi için TÜİK verilerine göre “sağlık evinin bağlanacağı (hizmet sunacağı) toplam belde, köy ve mahallelerin nüfusunun 500’ün üzerinde olması” hükmü yer alıyor.

İlgili mevzuata karşın, özellikle yaz aylarında bölgenin nüfusunun katlandığını ve bu durumdikkate alındığında sağlık evi ve personel ihtiyacının daha bir önem kazandığını vurgulayan CHP Sivas Milletvekili Karasu, yöredeki köy muhtarlarının da bu yöndeki taleplerini bakanlığa ilettiğini belirtti.

Yöre halkının talebinin Beykonağı Köyü Sağlık Evi’nin bakımı yapılarak yeniden hizmete alınması olduğunu vurgulayan Karasu, “Sağlık vatandaşımızın en vazgeçilmez haklarından birisi. Bir hasta olduğunda, vatandaşlarkilometrelerce uzaklıkta bulunan sağlık evine gitmek zorunda kalıyor. Bu durum da hem maddi hem de manevi olarak külfet yaratıyor. Mevcut sağlık evinin tadilatı yapılarak ve sağlık personeli atanarak yeniden hizmete alınabilir. Özellikle yaz aylarında bölgenin nüfusunun arttığı dikkate alındığındabakanlığın bu haklı talebi duyması gerekiyor” diye konuştu.

BAKANA SORDU

Konuyu verdiği önergesiyle Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na da soran Karasu, “Tozanlı Vadisi’ndeki köy muhtarlarımız ile yöredeki vatandaşlarımızın ortak talebi olan Beykonağı Köyü’ndeki Sağlık Evi’ne yapılacak bakım ve onarımın ardından, personel istihdamı ile Sağlık Evi yeniden hizmete alınacak mıdır?Alınamayacak ise Tozanlı Vadisi’ndeki 18 köyün birinde yeni bir Sağlık Evi veya Sağlık Merkezi açılması bakanlığınızın gündeminde midir? Olacak mıdır?Tozanlı Vadisi’nde Sağlık Evi veya Sağlık Merkezi’nin açılması ile ilgili planlamanız varsa bu ne zaman mümkün olacaktır?” sorularına yanıt verilmesini istedi.