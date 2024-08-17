Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon 584 bin metrekarelik yeşil alanın bakımını yaparken 12 bin metrekarelik alana 529 bin adet çiçek dikimiyle şehrin dört bir yanını bahçeye çevirdi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarıyla şehri güzelleştirmeye devam ediyor. Özellikle yaz aylarında yoğunlaşan çalışmalarla, şehrin dört bir yanı rengarenk çiçeklerle donatıldı. Son 4 ay içerisinde şehir genelinde 12 bin metrekarelik alana, bir kısmı mevsimlik bir kısmı da ömürlük olmak üzere belediye iş birliğinde üretilen 45 adet ağaç, bin 856 adet çalı ve 529 bin 815 adet çiçek dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca 2 bin 992 adet ağaç, 66 bin 334 adet çalı ile 7 bin 196 adet çit budanarak yeşil alanlar düzenlendi. Toplam 2 milyon 584 bin 695 metrekare yeşil alanın bakımı yapılırken 520 metrekare beton zemin uygulaması gerçekleştirildi. İhtiyaç duyulan yerlere ise 56 adet oturma bankı ile 40 adet çöp kovası yerleştirilirdi. Bin 52 metrekare alana kurulan sistem ile yeşil alanların sulaması düzenli bir şekilde yapılıyor.

DAHA YEŞİL BİR ŞEHİR

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Trabzon'un daha yeşil ve yaşanılabilir bir şehir olması için görevimizin başındayız. Kentimizin yeşil dokusunun korunması ve geliştirilmesi için projelerimize yenilerini ekliyoruz. Geçtiğimiz 4 ay içerisinde 2 milyon 584 bin 695 metrekare yeşil alanın bakımını titizlikle gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızla şehrimizin estetik değerini artırarak hem vatandaşlarımıza hem de ziyaretçilerimize daha keyifli ve huzurlu bir ortam sunmayı amaçlıyoruz. Şehrimizi daha da güzelleştirmek için çalışmalarımız sürecek" denildi.