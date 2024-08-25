Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Ağustos'ta Trabzon'da havalimanı yeni hizmet binalarının ve bağlantı yolunun açılışını gerçekleştirecek.TRABZON (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Ağustosta Trabzon'a geliyor.
Bakan Uraloğlu, daveti üzerine Trabzona gelecek olan Bakan Ersoy ile birlikte açılışın ardından şehrin doğal güzelliklerinden Çal Mağarası, Şahinkaya Doğal Tırmanış Parkuru ve Hıdırnebi Yaylasında incelemelerde bulunacak.
Trabzon Havalimanının modernize edilen hizmet binalarıyla havalimanının kapasitesini artırırken yolculara daha hızlı ve konforlu bir deneyim sunmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, "Trabzon'un zengin kültürel ve doğal kaynaklarının ulaşım projeleriyle buluştuğunda şehrin cazibesini daha da artıracağını kaydetti. Uraloğlu, Ulaşım projelerimizle hem Trabzonun ekonomisine hem de turizm potansiyeline katkı sağlıyoruz. Yeni havalimanı tesislerimiz, şehrimizin daha fazla ziyaretçi çekmesine ve ticaretin gelişmesine olanak tanıyacak. Şimdiden herkese hayırlı olsun" dedi.