Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Ağustos'ta Trabzon'da havalimanı yeni hizmet binalarının ve bağlantı yolunun açılışını gerçekleştirecek.TRABZON (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Ağustosta Trabzon'a geliyor.

Bakan Uraloğlu, daveti üzerine Trabzona gelecek olan Bakan Ersoy ile birlikte açılışın ardından şehrin doğal güzelliklerinden Çal Mağarası, Şahinkaya Doğal Tırmanış Parkuru ve Hıdırnebi Yaylasında incelemelerde bulunacak.

Trabzon Havalimanının modernize edilen hizmet binalarıyla havalimanının kapasitesini artırırken yolculara daha hızlı ve konforlu bir deneyim sunmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, "Trabzon'un zengin kültürel ve doğal kaynaklarının ulaşım projeleriyle buluştuğunda şehrin cazibesini daha da artıracağını kaydetti. Uraloğlu, Ulaşım projelerimizle hem Trabzonun ekonomisine hem de turizm potansiyeline katkı sağlıyoruz. Yeni havalimanı tesislerimiz, şehrimizin daha fazla ziyaretçi çekmesine ve ticaretin gelişmesine olanak tanıyacak. Şimdiden herkese hayırlı olsun" dedi.