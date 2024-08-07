Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, annelerin çalışma hayatına katılımını desteklemek ve çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla Belediye Kreşleri Projesi’ni başlatıyor.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, belediye kreşleri projesi için uygun alanları belirlemeye başladı. Başkan Genç’in büyük önem verdiği ve şehir genelinde yaygınlaştırılması hedeflenenen proje kapsamında ilk kreş, Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi’nde açılacak. Ardından Pelitli, Beşirli ve Erdoğdu mahallelerinde hizmete girecek. Kreşlerin, aile bütçelerini yormayacak şekilde hizmet vermesi hedefleniyor.

VATANDAŞLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK

Vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak projelerin devam edeceğini ifade eden Başkan Genç, “Kadın çalışanlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve onların iş hayatındaki devamlılığını sağlamak için kreş projesi sözü vermiştik. Projemiz için ilk adımı Çukurçayır mahallemizde atıyoruz. Zaman içerisinde kreşlerimizi bütün ilçelerimizde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Kreşler, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırırken, çocuklar uzmanlar ve çocuk gelişimciler eşliğinde eğitim alacak. Proje ile ailelerin gözü arkada kalmayacak. Örnek olacak çalışma hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.