Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Trabzon Ulaşım A.Ş. (TULAŞ) sahildeki kiralık bisiklet filosuna 70 yeni bisiklet ekledi. Bisikletler, sporcuların 15 Temmuz şehitleri hatırasına pedal çevirdikleri törenle hizmete sunuldu. Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “15 Temmuz kahramanlarını çeşitli etkinliklerle anıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız” dedi.TRABZON (İGFA) - Bisiklet sporcuları ve etkinliğe katılan çocuklar Başkan Genç’in bayrak sallayarak verdiği startla Ganita’dan Ayasofya’ya kadar pedal çevirdi. Başkan Genç, Trabzon'un çocukları, gençleri ve büyükleri için daha sağlıklı ve spor dolu bir yaşam arzuladıklarını ifade ederek, “TULAŞ bünyesindeki 90 bisikletin yanına, 50 yetişkin ve 20 çocuk bisikleti daha ekledik. Ayasofya ve Ganita arasındaki bisiklet yolumuzun yanında, ay sonunda Yalıncak'ta da bisiklet sürüş güzergahı açacağız. Gelecek yıl ise Akçaabat’ta da bu hizmeti başlatıp kent genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

KAHRAMANLARIN HATIRASI YAŞATILACAK

15 Temmuz’un yıl dönümünde gerçekleşen etkinliği anlamlı bulduğunu belirten Başkan Ahmet Metin Genç, “15 Temmuz, tarihimiz, devletimiz, milli irademiz, demokrasimiz ve bağımsızlığımız için çok önemli bir gün. 15 Temmuz'da vatanımızın birliği ve bütünlüğü için şehit olan 253 kahramanımıza Allah'tan rahmet, 2 bin 190 gazimize de şükran ve minnet duygularımızı ifade ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz olarak, 15 Temmuz’un hatırasını yaşatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlik de onlardan bir tanesi” şeklinde konuştu.