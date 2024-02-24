Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenlerle kutlandı. TRABZON (İGFA) - 24 Şubat Trabzon’un Kurtuluşu dolayısıyla 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK BIRAKILDI

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde devam etti.

ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI MİNNETLE ANIYORUM

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu törende yaptığı konuşmada, 24 Şubat’ın Anadolu’nun topyekûn kurtuluşuna giden yolun önemli kilometre taşlarından biri olduğunu belirterek, “Trabzonumuzun, tüm Trabzonluların kıyamını, bu tarihi gününü yürekten kutluyorum. Bu vesileyle İstiklal Harbinin muazzez ve mukaddes hatıralarını hürmetle yâd ediyor; cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kanlarıyla yoğurdukları vatan toprağında ebedi uykularına dalmış ecdadı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

TRABZON HALKI TARİHİ ROL ÜSTLENDİ

Trabzon’un, İstiklal Harbi tarihinde çok önemli bir mevkisi olduğunu dile getiren Başkan Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı; “Zira bu hayat memat mücadelesinin ruhunu teşkil eden silah ve cephanenin büyük bir bölümü, Trabzon yolu ile cepheye nakledilmiştir. Batı cephesi kurulur kurulmaz yurdu müdafaa eden ordu, topunu tüfeğini Trabzon yolundan beklemiş, denizden yapılan bu zahmetli nakliyat boşalma iskelelerinde kağnılara, katırlara ve develere yüklenerek bozkırların ötesine taşınmıştır. Trabzon halkı, kurtuluş yıllarında da fedakârca tarihi rolünü üstlenmiş ve 106 yıl önce bugün Türkiye’mizin geleceğinde şerefle hatırlanacak bir sayfa açmıştır. Trabzon’un yiğit ve cesur delikanlıları ordunun muhtelif sınıflarında nefer olarak düşmanla çarpışmış, Trabzon alayı istiklal harbimizin en çetin savaşlarında kahramanlıklarıyla temayüz etmiştir.”

MİLLETİMİZ BÜYÜK MÜCADELELER VERDİ

“Bu millet büyük mücadeleler vererek bugünlere gelmiş bir millettir. Bugün bu salondaki kurtuluş ruhu aynı zamanda Malazgirt, Sakarya, Çanakkale ve Dumlupınar ruhudur. Bu ruh Harran’ın, Merzifon’un, Çukurova’nın ruhudur.

Bu ruh zeybeklerin, halayların, barların ve horonların ruhudur. Bu ruh, 19 Mayıs ruhudur.

Bu ruh, 15 Temmuz ruhudur. Ne mutlu bize ki, bu birliktelik ruhu yurdun her bir zerresini yüzyıllardır kuşatmıştır, kuşatmaya da devam ediyor.”

YARI MARATON ‘YEŞİL ADIMLAR TEMİZ GELECEK’ SLOGANIYLA KOŞULACAK

Sözlerinin sonunda Trabzon’un 106. kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Trabzon Yarı Maraton’un 44.’sünü düzenleyeceklerini de belirten Başkan Zorluoğlu, “Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, ‘Yeşil adımlar, temiz gelecek’ sloganıyla yarın gerçekleştirilecektir. Buradan spor yapmayı seven herkesi maratona katılmaya davet ediyorum. Bu duygularla trabzonumuzun işgalden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü tekrar kutluyor, siz kıymetli hazirunu saygılarımla selamlıyorum” diye konuştu.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Konuşmaların ardından Trabzon Merkez Fen Lisesi öğrencileri etkinliklerini sergilediler. Programda İlkokul resim, ortaokul şiir, lise kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tarafından ödül takdim edildi.