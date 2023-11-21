Tahmini Okuma Süresi: dakika

Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ne göre Ekim ayında 184 bin 767 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu ay motosiklet kayıtları revaçta olurken, kaydı yapılan otomobillerin yüzde 66'sı benzin yakıtlı, yüzde 35,4'ü ise gri renk olarak tercih edildi.ANKARA (İGFA) -Türkiye İstatistik Kurumu, Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,0'ını motosiklet, yüzde 40,9'unu otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %7,0 AZALDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 4,1, otomobilde yüzde 2,5 artarken motosiklette yüzde 14,1, kamyonette yüzde 11,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 11,1, traktörde yüzde 6,0, otobüste yüzde 2,2 ve kamyonda yüzde 1,1 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,4 arttı



Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 196,4, motosiklette yüzde 158,8, otomobilde yüzde 72,3, otobüste yüzde 28,7, kamyonda yüzde 17,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 3,0, traktörde yüzde 2,3 artarken kamyonette yüzde 5,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 28 milyon 365 bin 819 oldu



Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,0'ını otomobil, ,4'ünü motosiklet, ,7'sini kamyonet, %7,7'sini traktör, %3,4'ünü kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 723 bin 1 adet taşıtın devri yapıldı.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin ,1'i Fiat, ,6'sı Renault, %6,5'i Toyota, %5,6'sı Hyundai, %5,2'si Opel, %4,8'i Peugeot, %4,7'si Volkswagen, %4,6'sı Chery, %4,0'ı Citroen, %3,6'sı Ford, %3,4'ü Mercedes-Benz, %3,2'si Skoda, %2,9'u Dacia, %2,8'i Nissan, %2,6'sı Kia, %2,3'ü Honda, %2,3'ü Audi, %2,2'si MG, %2,1'i BMW, %1,2'si Volvo ve ,4'ü diğer markalardan oluştu.

Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 908 bin 720 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 66,0'ı benzin yakıtlıdır.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 769 bin 650 adet otomobilin %66,0'ı benzinli, ,6'sı dizel, %9,1'i hibrit, %5,9'u elektrikli ve %1,4'ü LPG'lidir. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 44 bin 117 adet otomobilin ise %35,9'u dizel, %33,7'si LPG'li, %28,4'ü benzinli, %1,4'ü hibrit ve %0,4'ü elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımı, Ekim 2023

Ocak-Ekim döneminde kaydı yapılan otomobillerin 272 bin 608'i gri renklidir

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 769 bin 650 adet otomobilin %35,4'ü gri, %27,4'ü beyaz, ,3'ü mavi, ,1'i siyah, %7,4'ü kırmızı, %2,8'i yeşil, %2,1'i turuncu, %0,6'sı sarı ve %0,5'i kahverengi renklidir.