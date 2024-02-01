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Trafik idari para cezalarının yüzde 25 indirimli ödenmesine imkan tanıyan süre, 15 günden bir aya çıkarıldı.ANKARA (İGFA) - Trafik idari para cezalarının indirimli ödeme süresi bir aya uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın "Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, trafik idari para cezasının yüzde 25 indirimli ödenebildiği süre, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 günden bir aya uzatıldı.