2024 yılında 'Hız İhlali Denetimleri' ile ilgili olarak toplam 5 milyon 48 bin 464 adet işlem yapıldı. Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri son bir hafta da 2 milyon 579 bin 204 aracı denetledi.ANKARA (İGFA) - Düzenli ve etkili denetimler, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli bir ulaşım sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimleri konusunda son güncel bilgileri paylaşırken, sürücülere de uyarılarda bulundu.

Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince 21-28 Kasım 2024 tarihleri arasında 2 milyon 579 bin 204 aracın denetlendiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 245 sürücüye işlem yapıldığını belirtti. Uygulama ve denetimlerde periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 928, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 751, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 618 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 46 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplamda 451 bin 675 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıklayan Bakan Yerlikaya, ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden (EDS) toplam 7 milyon 429 bin 972 adet işlem yapıldığını kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1863101688040558712 "

Bakan Yerlikaya, trafik denetimleri, hem bireylerin hem de toplumun güvenliği için vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Denetimler arttıkça ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları da azalıyor. Soğuk hava şartları ile karlı ve buzlu yollarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için “Kış Lastiği Kullanımı” gerekli ve önemli. Unutmayalım. Trafik denetimleri, yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" paylaşımında bulundu.