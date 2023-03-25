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Olaya ilişkin şüpheli M.A.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.Ç., çıkarıldığı mahkemece ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklandı.

Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerindeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında durdurulan ticari takside arama yapan ekipler, 41 kilo 300 gram skunk ele geçirdi.

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