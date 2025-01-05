İstanbul'da görevi başındayken bir otomobille çarpışan motosikletli polis memuru Emirhan Aramış, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memuru Emirhan Aramış'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurarak taziye mesajı yayımladı.

"Milletimizin başı sağ olsun Acımız büyük. Çok üzgünüm" diyen Bakan Yerlikaya, İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli motosikletli polis timinden Polis Memuru Emirhan Aramış ve Polis Memuru Hasan Eker'in görevleri başındayken trafik kazası geçirerek yaralandığını belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1875789499533246476

Bakan Yerlikaya, mesajında, "Kahraman evladımız Emirhan Aramış kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun. Bu elim kazada yaralanan Kahraman evladımız Hasan Eker'e de acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.