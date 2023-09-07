Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğusunu batısıyla buluşturan Alanya istikameti Serik Caddesi üzerindeki Cırnık Köprüsü'nde gerçekleştirdiği çalışmayı tamamladı. Başkan Muhittin Böcek tarafından son incelemeleri yapılarak trafiğe açılan yol, 3 şeritten 5 şeride çıkarıldı.ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da ulaşımın rahat ve konforlu olmasını sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kent içi trafikte yaşanan sıkışıklığı önemli noktasal dokunuşlarla ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi, son olarak Cırnık Köprüsü üzerindeki 3 şeritli ulaşımı yaptığı genişletme çalışmasıyla 5 şeride çıkardı. Özellikle Lara istikametine gitmek isteyen sürücülerin sağa dönüşler yapmasından kaynaklı trafik sıkışıklığı, yaklaşık 25 milyon lira harcanarak Düden Çayı üzerinde yer alan köprü genişletilme çalışmasıyla son buldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, köprü üzerinde son kontrolleri yaparak, trafiğe açtı. Başkan Böcek, “Bu önemli projenin hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ULAŞIM SORUNUNA ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın ulaşım sorunlarına yönelik devam eden çözüm çalışmalarını vurgulayarak, "Her gün yeni bir çözüm sunuyoruz. Alanya istikameti Serik Caddesi üzerinde bulunan Cırnık Köprüsü, 24 Nisan'da başladığımız çalışmaların ardından 18 metre derinliğe çakılan 58 forekazıkla genişletildi ve 3 şeritten 5 şeride çıkarıldı. Toplam maliyeti yaklaşık 25 milyon TL olan bu proje, havalimanı ve otel servislerinin yoğun olduğu sabah saatlerindeki trafik sorununu ortadan kaldırdı. Her türlü sıkıntıyı çözüme kavuşturma gayretimiz devam ediyor" dedi.