Kamyon, çekici ve tanker araçlarının İstanbul, Ankara yönüne seyirlerine tedarik süreçlerinin aksamaması için izin verildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Trafik Tedbirleri’ne ilişkin genelge uyarınca bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki Trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, .ekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00’den 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar Ankara ve İstanbul’a girişlerine izin verilmeyeceği duyurulmuştu.

Tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşları trafik kurallarına uymaları noktasına uyardı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Karayollarımızda trafik yoğunluğu tekrar artmaya başladı;

! Lütfen aşırı hız yapmayalım.! Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. ! Trafik kurallarına uyalım.

Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor.

Bayram tatilinin 7. günü 12 Nisan 2024 Cuma gününde;

664 trafik kazası meydana geldi.349.174 araç denetlendi.24.583 araca hız ve radar işlemi,27.808 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 7 gününde toplam;

(Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma)

4.370 trafik kazası meydana geldi. 55 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.7.331 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Lütfen aklımızdan çıkarmayalım: Hayatla Yarışılmaz!

