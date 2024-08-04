Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından 25 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen 2 milyon 526 bin 729 aracın denetiminde, 434 bin 129 araç ve sürücüye işlem uygulandı.ANKARA (İGFA) - Ülke genelindeki trafik denetimlerine ilişkin son bilgileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin 25 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde 2 milyon 526 bin 729 aracın denetlendiğini belirterek, denetimlerde; ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 246 sürücüye, hız ihlalinde bulunan 120 bin 218 sürücüye, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 968 sürücüye, emniyet kemeri kullanmayan 18 bin 319 sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 88 sürücüye ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 691 sürücüye işlem uygulandığını kaydetti.

Trafik Denetimlerimiz Aralıksız Sürüyor❗️Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 25 Temmuz-1 Ağustos 2024 tarihleri arasında:2️⃣ Milyon 5️⃣2️⃣6️⃣ bin 7️⃣2️⃣9️⃣ araç denetlendi.❌Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak… pic.twitter.com/CHc1ZV1Lwg— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 4, 2024

Toplamda 434 bin 129 araç ve sürücüye işlem yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" mesajını yineledi.