Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde 1 Mart tarihi itibariyle yürürlüğe girecek acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı 1 Temmuz 2025 olarak değiştirildi.ANKARA (İGFA) - Daha önce 1 Mart 2025 tarihi olarak duyurulan taksi, dolmuş ve otobüslere kayıt cihazı ve acil durum butonu zorunluluğu 1 Temmuz 2025 itibarıyla başlayacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Karayolu Taşıma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu kapsamında ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma taşıtları ile taksi ve taksi dolmuşlarda araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı, taşıtların 1 Temmuz 2025 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmayacak.