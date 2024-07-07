Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince 27 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 408 bin 77 aracın denetlendiğini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplam 441 bin 910 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 27 Haziran-4 Temmuz 2024 tarihleri arasında yaptığı denetimlere ilişkin detaylı paylaşımı sosyal medya hesabından yaptı.

2 milyon 408 bin 77 aracın denetlendiği hafta içerisinde ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 215 sürücüye işlem yapıldığını kaydeden Bakan Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 115 bin 662, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 738, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 609, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin ve Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 287 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplamda 441 bin 910 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 27 Haziran-4 Temmuz 2024 tarihleri arasında:2️⃣ Milyon 4️⃣0️⃣8️⃣ bin 7️⃣7️⃣ araç denetlendi.❌ Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 2️⃣1️⃣5️⃣ sürücüye işlem yapıldı.❌… pic.twitter.com/ZvT6DFmV7r— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 7, 2024

Trafik kurallarına harfiyen uyarak, aşırı hız yapılmamasını isteyen Bakan Yerlikaya, "Hayatla yarışılmaz" diyerek, "Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" mesajlarını verdi.