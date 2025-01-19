İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 9-16 Ocak tarihlerinde 2 milyon 922 bin 854 aracı denetlediğini ve bu denetimler sonucunda 474 bin 456 sürücüye ceza uygulandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9-16 Ocak tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 2 milyon 922 bin 854 aracın kontrol edildiğini açıkladı.

474 bin 456 sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldığını duyuran Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, denetimlerde cezai işleme tabi tutulan sürücülerin istatistiklerini de paylaştı.

⚠️2024 yılı içerisinde Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce; Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Yapan Otobüs cinsi araçlarla ilgili toplam:

⛔️2 milyon 376 bin 21 adet denetim, ????447 bin 978 sürücüye/araca ise işlem yapıldı❗️ ⚠️Ayrıca 2024 yılında şehirlerarası yolcu… pic.twitter.com/DdULmTmLZL — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 19, 2025

Buna göre, hız ihlali nedeniyle 112 bin 899 sürücünün ceza aldığı, periyodik muayenesi yapılmamış 23 bin 699 aracın müeyyideye tabi tutulduğu, emniyet kemeri takmayan 23 bin 95 sürücüye işlem yapıldığı ve sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 391 kişiye ceza kesildiği belirtildi. Ayrıca, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 sürücü de denetim sırasında tespit edildi.