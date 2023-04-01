DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kablo çalmak için trafo direğine çıktıkları iddia edilen iki şüpheli, yere düşerek yaralandı. Tarımsal sulama şebekelerini hedef alan şüphelileri suçüstü yakalayan mahalle sakinleri, yaralılara ilk müdahaleyi de yaptı.

Olay, Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Akalan Ovasında bulunan tarımsal sulama sistemlerinde meydana gelen hırsızlık olayları sonrası, bölgedeki çiftçiler önlem almaya başladı. Sulama sistemlerine enerji sağlayan trafolardan kablo ve yağ çalmak isteyen iki şüpheli, 35 BCL 514 plakalı minibüs ile olay yerine geldi. Şüpheliler, kabloyu kesmek için trafo direğine tırmandıkları esnada dengelerini kaybederek yere düştü.

Şüpheli aracı fark ederek takibe geçen mahalle sakinleri, hızla olay yerine giderek hırsızlık şüphelilerini suçüstü yakaladı. Trafodan düşerek yaralanan hırsızlara yine ilk müdahaleyi de mahalle sakinleri yaptı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, iki hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.