Kısa adı TRAKDOSK olan Trakya Doğa Sporları İhtisas Spor Kulubü koşu ekibi, ‘Run Greece Alexandroupolis 2023’ organizasyona 4. kez katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yunanistan’ın Dedeağaç il merkezinde yapılan resmi organizasyona kayıt olarak ödenen ücretlerin yangın mağdurları için bağışlandığı yarışta, TRAKDOSK Kulübü, Edirne’yi ve Türkiye’yi temsilen sembolik bir ağaç fidanı götürdü.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan’ın Türkiye sınırına yakın şehirlerinde yaşanan büyük yangının acılarının giderilmesine bir tutam katkıda bulunmak isteyen TRAKDOSK Atletizm Takımı olarak 4 yetişkin sporcuyla 10 kilometrelik parkurda, 1 çocuk sporcuyla da 1 kilometrelik parkurda yarışarak, Edirne’ye döndü.

TRAKDOSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Atletizm Branş Sorumlusu Ümit Beştepe, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Yunanistan Atletizm Federasyonu’ndan onaylı komşu şehir Dedeağaç’taki bu organizasyona her yıl katılmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl ise yarışa kayıt olarak ödenen ücretlerin, yakın zamanda yaşanan orman yangınının mağdurlarına aktarılacak olmasından çok etkilendik ve zamanı müsait olan arkadaşlarımızdan bir ekip oluşturarak yarışa katıldık. Yolculuğumuz sırasında iki ülkenin ortak doğası sayılabilecek milli parkların ve doğal alanların, ağaçların yangından etkilenmesini görmek bizi çok üzdü. Geniş bir alana yayılan yangının korkunç etkisini her bir kilometrede yakından hissettik. Doğanın sınırı yok! Ve bir kez daha gösterdi ki doğal yaşam yani ekoloji ne kadar iyiyse biz de o kadar iyiyiz. Bizler de Edirne’den bir ağaç fidanı götürerek, bu fidanı koşu öncesi Dedeağaç ve bölge halkına sembolik olarak takdim ettik. Amacımız ormanların ve barışın sınır tanımadan savunulmasıdır. Spor da bunun en iyi araçlarından biri. Dileriz bu yanan bölgeler bir an önce ağaçlandırılarak eski durumlarına dönüşür. Son olarak bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese Trakdosk ailesi olarak çok teşekkür ederiz” diye konuştu.