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Patlama Büyükkarıştıran beldesi ve Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinden de duyuldu.

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Trakya Cam Fabrikası’nda sıcak su kazanında yaşandı. İddiaya göre; kazanda su yetersizliğinden kaynaklı olarak gerçekleşen patlamada büyük maddi hasar oluştu. Şans eseri kimsenin yaralanmaması sevindirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde Trakya Cam Fabrikası’nda büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada maddi hasar meydana geldi.

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