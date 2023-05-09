Keşan Belediyesi, Keşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Keşan DOÇEK organizasyonunda gerçekleştirilen Trakya Cup Voleybol Turnuvası'nda şampiyona sona erdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Atatürk Stadı Spor Salonu’nda oynanan final maçı sonunda şampiyon Malkaraspor oldu.

24 Nisan 2023 Pazartesi günü başlayan turnuvaya; Keşan DOÇEK, Süleymanpaşa Belediyespor, Velişmeşe-Velbis, Malkaraspor, Enez Belediyespor ve Şarköy Doğa Sporları Kulübü turnuvaya katıldı. Yaşanan kıyasa mücadele sonunda Malkaraspor- Şarköy Doğa Sporları Kulübü finale yükselirken, Keşan DOÇEK-Süleymanpaşa Belediyespor takımları ise üçüncülük için mücadele etti.

FİNAL MAÇI BÜYÜK ÇEKİŞMEYE SAHNE OLDU

Malkaraspor- Şarköy Doğa Sporları Kulübü arasında oynanan final ve Keşan DOÇEK-Süleymanpaşa Belediyespor arasında oynanan 3.’lük maçı büyük çekişmeye sahne oldu.

Müsabakalar sonunda turnuvanın şampiyonu Malkaraspor olurken, Şarköy Doğa Sporları Kulübü 2., Süleymanpaşa Belediyespor 3.’üncü, Keşan DOÇEK ise 4. oldu. Turnuvada ilk 4’e giren takımlara kupa ve madalya takdim edildi.

HELVACIOĞLU: “HER TÜRLÜ SPORA ALTYAPIMIZ HAZIR”

Turnuvanın sonunda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise; turnuvada ciddi bir heyecan oluştuğunu belirterek, ""Trakya Cup Turnuvası’nda da Keşan DOÇEK, Süleymanpaşa Belediyespor, Velişmeşe-Velbis, Malkaraspor, Enez Belediyespor ve Şarköy Doğa Sporları Kulübü kıyasıya yarıştı. Büyük bir heyecan var turnuvada. Uzun zamandan beri voleybolda turnuva yapılmamış. Futbol, basketbol, atletizm anlamında ciddi organizasyonlar yapılıyor. Her türlü spora altyapımız hazır. Gençlerimiz için daha çok etkinlikler yapmaya hazırız. Spora, spor altyapılarına yaptığımız yatırımların boş olmadığını gördük. Bağdaştırıcı, birleştirici, dayanışma ruhu olan en önemli etkinlikler spor çerçevesi içerisinde oluyor. Katılan tüm takımlarımıza teşekkür ederiz. Hakan Eşme ve turnuvanın düzenlemesinde emeği olan herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

