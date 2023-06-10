Edirne'nin Keşan Belediyesi ve Altınordu Spor Okulları işbirliğiyle düzenlenen “Trakya Futbol Okulları Çocuk Futbol Şenliği” gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne'nin Keşan Atatürk Stadı’nda saat 09.30 sıralarında başlayan açılış törenine Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Helvacıoğlu, gençleri spor ile buluşturdukları bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Sporcularımızın azimleri devam ettiği sürece Keşan Belediyesi olarak her alanda gençlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Trakya Futbol Okulları Çocuk Futbol Şenliği’mize katkı veren ve görev yapan, turnuvamıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Son dönemde spor alanları anlamında önemli yatırımlar yaptık. Gençlerimize değer veriyoruz ve onların en iyi hizmeti alabilmeleri için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Spora desteğimiz sürecek. Turnuvada yarışan tüm takımlarımızı ve evlatlarımızı tebrik ediyorum. Kazanan bu turnuvaya gönül veren herkestir.” dedi.

Konuşmasının ardından Mustafa Helvacıoğlu’na Altınorduspor forması hediye edildi.

Turnuvanın başlama vuruşu Mustafa Helvacıoğlu tarafından yapılırken, 25 takım şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti.