Trakya Kent Konseyleri Birliği Olağanüstü genel kurulunu Tekirdağ’da gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tekirdağ’ da gerçekleşen Trakya Kent Konseyleri Birliği olağanüstü genel kurulunda Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Dt. Yasemin Ertaş Trakya Kent Konseyleri Birliği başkanı seçildi.

Bu seçimle birlikte Kırklareli, Trakya Kent Konseyleri Birliği’nde ilk kez başkanlık görevini üstlendi.

Yeni dönemin yürütme kurulunda isimler  şuşekildde:

Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı    :Berrin Başol

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Edirne Kent Konseyi Başkanı        :Özer Demir

Malkara Kent Konseyi Başkanı      :Öznur Akyol

Silivri Kent Konseyi Başkanı          :Nurtel Eren

Çerkezköy Kent Konseyi Başkanı  :Volkan Kuru

Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı :Günalp Çakır

Gelibolu Kent Konseyi Başkanı      :Bünyamin Turan 

Kaynak: igf