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Bu seçimle birlikte Kırklareli, Trakya Kent Konseyleri Birliği’nde ilk kez başkanlık görevini üstlendi.

Trakya Kent Konseyleri Birliği Olağanüstü genel kurulunu Tekirdağ’da gerçekleştirdi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tekirdağ’ da gerçekleşen Trakya Kent Konseyleri Birliği olağanüstü genel kurulunda Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Dt. Yasemin Ertaş Trakya Kent Konseyleri Birliği başkanı seçildi.

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