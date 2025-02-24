Trakya Kent Konseyleri Birliği (TKKB), yeni dönemde başkanlığı Tekirdağ’dan devralan Kırklareli Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde ilk yürütme kurulu toplantısını gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Toplantıda, bölge kentleriyle iş birliğini artırmak ve ortak projeler geliştirmek amacıyla önemli konular ele alındı.

Toplantıda, Trakya Bölge Çevre Düzeni Planları, olası İstanbul depremine karşı mahalle afet gönüllüleriyle iş birliği içinde yürütülecek eğitim çalışmaları ve acil durum planları ele alındı. Ayrıca, Trakya’da tohum bankası oluşturulması ve “Trakya’da Arkeoloji” çalıştayı gibi projeler gündemdeydi.

KENT KONSEYİ BAŞKANLARI VE KATILIMCILAR

Toplantıya Kırklareli Kent Konseyi ve TKKB Başkanı Yasemin Ertaş, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol, Çerkezköy Kent Konseyi Başkanı Volkan Kuru, Edirne Kent Konseyi Başkanı Özer Demir, Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel ile Kırklareli Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri Nurgül Bayman Tunçol, Prof. Dr. Füruzan Çelik, Göksal Çidem ve kent konseylerinin genel sekreterleri katıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YAŞANABİLİR TRAKYA İÇİN ORTAK HAREKET

Toplantıda, Trakya’nın sürdürülebilir kalkınması, çevre koruma, afet yönetimi ve kültürel miras çalışmaları gibi konuların, akademik meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Kentleri insan hakları, çevre ve tüm canlıları odağa alarak geliştirmek ve koruyarak iyileştirmek için ortak çalışmaların süreceği belirtildi.