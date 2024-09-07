Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Özel Yetenekler sınavları başarıyla tamamlandı. Fakülte'nin yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden üç bölümü için birçok farklı şehirden toplamda 575 aday başvuruda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Baybora Temel’in başkanlığında iki aşamalı düzenlenen yetenek sınavları 02-03 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi ve 110 genç başarılı bulunarak kayıt yaptırmaya hak kazandı. İlk gün genel yetenek sınavı sonucunda bölüm ve alan sınavlarına girmeye hak kazanan adaylar ikinci gün Grafik Tasarım, Heykel ve Resim bölümlerinin alan uygulamalarında becerilerini sergilediler.

Yetenek sınavlarında başarılı bulunan adayların listesi Güzel Sanatlar Fakültesi web sitesinde (https://guzelsanatlar.trakya.edu.tr/) yer almaktadır.