Trakya Üniversitesi Hastanesinde görev değişimi yaşandı. Prof. Dr. Abdullah Taş, Başhekimlik görevini Prof. Dr. Alkin Çolak’a devretti.EDİRNE (İGFA) - Devir teslim töreni Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler’in katılımıyla Tıp Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirildi. Törende ayrıca, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve Prof. Dr. Mustafa Tan da hazır bulundu.

PROF. DR. ALKİN ÇOLAK KİMDİR?

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1998 yılında mezun oldu. 2004 yılında ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Renimasyon Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. 2005 yılında aynı bölümde uzmanlığını elde etti. 2007 yılında doçent, 2018 yılında ise profesör oldu.

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ:

Organ Nakli Merkezi,

Cerrahi Bilimler Bölüm Başkan Yardımcısı,

Ameliyathane Sorumlusu