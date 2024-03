Trakya Üniversitesi heyeti, Burgaz’daki Türk belediye başkanları ile bir araya geldiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Trakya Üniversitesi heyeti, Burgaz’daki Türk Belediye Başkanları ile bir yemekte bir araya geldi.

Yemekte Trakya Üniversitesi heyetinden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Danışmanı Kamil Kolabaş Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz ile Başkonsolos Tolga Orkun ile Hassan Azis de yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, burada yaptığı konuşmada Trakya Üniversitesi hakkında bilgi vererek, Trakya Üniversitesinin Balkanlardaki en önemli üniversitelerden biri ve Tıp Fakültesi Hastanesinin Balkanların en büyük hastanesi olduğunu söyledi. Üniversitenin eğitim ortamı, kalite ve strateji odaklı çalışmaları, sağlık alanındaki yetkinlikleri ve Balkanlar politikası ile ilgili bilgiler paylaşan Tabakoğlu “Bulgaristan’daki soydaşlarımızla ve tüm Bulgaristan halkıyla, coğrafi yakınlığımız nedeniyle ayrı bir hukukumuz, gönül bağımız var. Sizlerin geliştireceği çalışmalara biz tüm imkânlarımızla destek vermeye hazırız. Köklü eğitim geçmişi, dinamik ve yeni teknolojileri yakından takip eden bir kadromuz var. 43 bini aşkın öğrencisinin yanı sıra 80 farklı ülkeden 4765 uluslararası öğrencisi bulunuyor. Uluslararası öğrencilerin de yaklaşık 3 bini Balkan kökenli öğrencilerden oluşuyor. Bölgenin en güçlü ve en büyük sağlık üssü olarak bölge insanına hizmet veriyoruz. Alanında uzman kadromuz ve güçlü altyapımız ile her yıl sağlık turizmi kapsamında binlerce insana şifa kapısı oluyoruz. Ayrıca, uluslararası akredite eğitim programımız ile Balkanların birçok farklı noktasından gelen öğrencilerimize eğitim vermekteyiz. Bulgaristan’dan eğitim için gelecek gençlerimize ve şifa arayan hastalarımıza kapımız sonuna kadar açık. Trakya Üniversitesi olarak, bugüne kadar olduğu gibi, sağlıktan eğitime, bilimden teknolojiye akla gelebilecek her alanda bölge insanın sorunlarına derman olacak kalıcı çözümler üretmek için hazırız ve her zaman yanınızdayız.” dedi.