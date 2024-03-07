Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun’u makamında ziyaret etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ziyarette, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan ve Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Danışmanı Kamil Kolabaş ile Hassan Azis de yer aldı.

Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dostluk, komşuluk ve akademik işbirliklerinin görüşüldüğü toplantıda, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, günümüzde iki ülke arasında var olan iş birliklerini güçlü bir şekilde sürdürmeye kararlı olduklarını bildirdi.

Trakya Üniversitesinin son yıllarda yaptığı uluslararası çalışmalar ve Bulgaristan üniversiteleri ile hayata geçirilen ortak projeler hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yeni projeler ve etkinliklerle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirileceğini vurguladı.

Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun ise Trakya Üniversitesinin gerçekleştirdiği çalışmalar ve projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti. Trakya Üniversitesinin Burgaz üniversiteleri ile kurduğu güçlü bağların uluslararası ilişkiler bağlamında da önem taşıdığını belirten Orkun, bu yönde başarılı çalışmalara imza atan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na şükranlarını sundu.