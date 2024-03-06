Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Osman Nuri Hatipoğlu, Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov’u ziyaret etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -İki ülke arasında gerçekleştirilebilecek ortak projeler üzerine fikir alış verişinde bulunulan toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan ve Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Danışmanı Kamil Kolabaş da bulundu.

Burgaz Belediye Başkanı Nikolov, "Trakya Üniversitesi ile yapacağımız ortaklık bizim için çok değerli çünkü sağlık alanında ciddi hedeflerimiz var. Bir çocuk hastanesi açmayı istiyoruz. Daha yüksek sonuçlar elde etmek için deneyim alışverişi çok önemli bir faktör ve karşılıklı olarak birbirimize faydalı olacağımıza inanıyorum." dedi.

Prof. Dr. Tabakoğlu, Burgaz'da hem sağlık alanında hem de kamusal yaşamın diğer alanlarında yapılanlardan etkilendiğini vurguladı.

Daha önce Burgaz Üniversitesi ile başlatılan ortak projelerden çok iyi sonuçlar aldıklarını ifade eden Tabakoğlu, "Şehrinizden etkilendik ve sizinle eğitim, tıp ve ekonomi alanında ortak projelerde çalışmak istiyoruz. Çocuk hastanesi konusunda da deneyimlerimizi sizinle paylaşmaya ve destek olmaya hazırız." dedi.

Görüşmede, hekimlerin niteliklerini arttıracak imkânlar, eğitim ve ulaşım konuları da ele alındı