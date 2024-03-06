Trakya Üniversitesi heyeti Bulgaristan Burgaz temasları kapsamında Vali Vılço Çolakov’u ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Danışmanı Kamil Kolabaş’tan oluşan Trakya Üniversitesi heyetine Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan eşlik etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ziyarette, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Trakya Üniversitesi hakkında bilgi vererek “Trakya Üniversitesi bölgenin en köklü üniversitelerinden biri. Trakya Üniversitesinin mevcut 43 bini aşkın öğrencisinin yanı sıra 80 farklı ülkeden 4765 uluslararası öğrencisi bulunuyor. Uluslararası öğrencilerin de yaklaşık 3 bini Balkan kökenli öğrencilerden oluşuyor. Bu rakamı daha da yukarıları taşımak arzusundayız. Aynı zamanda Bulgaristan’daki birçok üniversite ile iş birliği içerisindeyiz. Burgaz şehrinden Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi ve Akad N. Zelinski Yüksekokulu ortaklığında türünün en yüksek bütçeli sınır ötesi iş birliği projelerinden birini hayata geçirdik. Sınır ötesi iş birliği ile Türkiye ve Bulgaristan'ın su kaynaklarının analizlerini yaparak çevresel koruma ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de Bulgaristan’daki kurumlarla olan iş birliklerimizin ve projelerimizin artarak devam edeceğine inanıyorum. Özellikle yakın bölgedeki Burgaz, Yambol Haskova, Edirne ve Kırklareli özelinde ortak projeler hayata geçirebiliriz. Bu da bölgeye önemli katkılar sunacaktır.” dedi.

Vali Vılço Çolakov, Trakya Üniversitesinin bölgenin önemli bir değeri olduğunu, üniversitelerimizle olan iş birliklerini yakından takip ettiklerini söyleyerek, Burgaz Valiliği olarak iş birliklerinin geliştirilmesi noktasında her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.