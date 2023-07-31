Trakya Üniversitesi, Bulgaristan Kırcaali Belediyesi tarafından düzenlenen “Türkiye Günleri” programına konser ve sanatsal etkinlikler ile destek verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Sofya Büyükelçiliği ve Filibe Başkonsolosluğunun desteğiyle Kırcaali Belediyesi tarafından düzenlenen “Türkiye Günleri” kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.

Trakya Üniversitesinin, Türkiye Günleri kapsamındaki etkinlikleri Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin seçme eserlerinden oluşan serginin açılışı ile başladı.

Kırcaali Belediyesi Binası’nda düzenlenen serginin açılışını Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve ev sahibi Kırcaaali Belediye Başkanı Hasan Azis gerçekleştirdi. Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimler Fakültesi Rekreasyon Bölümü hocalarının gerçekleştirdiği okçuluk eğitimine, Kırcaalililerin ilgisi yoğun oldu. Türklerin ata sporların olan okçuluk hakkında bilgiler alan ve sporun inceliklerini öğrenen Kırcaalililer, atış talimi ile hünerlerini sergilediler.

Şehir Parkı’nda, Şehit Ressam Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Fatma Dağlı yönetiminde gerçekleşen Ebru Sanat Atölyesinde ise ebru sanatının inceliklerini öğrenen Kırcaalililer, atölye kapsamında kendi eserlerini de ürettiler.

Temmuz ayı boyunca farklı etkinliklerle devam etmesi planlanan Türkiye günleri kapsamında, Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer yönetimindeki Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası unutulmaz bir konser verdi. Burak Bilgili’nin solistliğinde Türk bestecilerin eserlerini ve Balkan türkülerinden seçme eserleri senfonik olarak seslendiren Balkan Senfoni Orkestrası’nın verdiği konsere Kırcaalililer yoğun ilgi gösterdi. Konserde, Balkan Senfoni Orkestrası ve Burak Bilgili’nin hayat verdiği senfonik ilahilere eşlik eden sema gösterisi ile manevi bir atmosfer de oluşturuldu.

Trakya Üniversitesi'nin etkinliklerine Kırcaalililerin yoğun katılım gösterdiğini söyleyen Belediye Başkanı Hasan Azis, destekleri için Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu nezdinde tüm Trakya Üniversitesi ailesine teşekkür etti.

Trakya Üniversitesinin Kırcaali özelinde tüm Bulgaristan ile yakın ilişkilere sahip olduğu ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “5 bini uluslararası olmak üzere 42 bin 500 yüz öğrencisi, 1800 akademisyeni ile Trakya Üniversitesinin, Bulgaristan’da tüm üniversitelerle yakın ilişki ve iş birliğimiz var. Öğrenci ve akademisyen değişim programlarının yanı sıra IPA projeleri ile Bulgaristan üniversiteleri ile ortak çalışmalara imza atıyoruz. Bulgaristan ve Türkiye dostluğuna her alanda hizmet etmeye çalışıyoruz. Burada, Kırcaalililerle bir arada olmaktan mutluyuz. Hasan Azis’e Balkanlarda böyle güzel bir etkinlikte yer almamıza fırsat verdiği için teşekkür ediyoruz. Yine bu etkinliğin gerçekleşmesine vermiş olduğu katkılardan ötürü Sofya Büyükelçimiz Aylin Sekizkök ve Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü’ye şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Kırcaali halkı yoğun ilgi gösterdiği Trakya Üniversitesinin etkinliklerine, Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis katıldı.