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Akademik ve İdari Görevleri:

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde görev değişimi yaşandı. EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde Dekanlığa atanmış olan Prof. Dr. Semiha Kartal, görevini eski dekan Prof. Dr. Hamide Burcu Özgüven’den devraldı. Devir teslim töreni Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler’in katılımıyla Mimarlık Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirildi. Törende ayrıca, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir de hazır bulundu.

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