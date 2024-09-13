Kalyon Karapınar GES'te Robsys robotları devrede Kalyon Karapınar GES'te Robsys robotları devrede

Trakya Üniversitesi öğrencilerinden oluşan “Trakya Roket Takımı” Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları Doç. Dr. Mustafa Arda ve Arş. Gör. Tunahan Pamukçu danışmanlığında hazırladıkları tasarım ile TEKNOFEST’te finale kalma başarısı gösterdi.EDİRNE (İGFA) - Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST yarışmasına katılan ve ön eleme aşamasını geçmeyi başaran Trakya Roket Takımı, Aksaray ilinde 11-13 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen TEKNOFEST Orta İrtifa Roket kategorisi finaline adını yazdırdı.

Kaynak: igf