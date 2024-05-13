Trakya Üniversitesi tarafından, Osmanlı döneminde kullanılan tıbbi ve aromatik bitkileri tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Sultan II. Bayezid Külliyesinde, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi’nin açılışı gerçekleştirildi.EDİRNE (İGFA) - Sultan II. Bayezid Külleyesi Trakya Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi açılışına Vali Yunus Sezer, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Prof. Dr. Metin Aydoğdu, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Çağlar, Genel Sekreter Yardımcısı Halil Yükseloğlu ile dekanlar ve müdürler katıldı.

'TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER YENİDEN AİT OLDUĞU YERDE BÜYÜYECEK'

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, hem Edirne’ye hem Sağlık Müzesine önemli yer kazandırdıklarını ifade ederek “Sultan II. Bayezid Külliyesi tıp medresesi ve darüşşifası ile dönemin en önemli tıp merkezlerinden biriydi. Burada görev alan hekimler ilaç hazırlarken tıbbi ve aromatik bitkilerden faydalanıyorlardı. Bu çok derin, kadim bir kültür. Kimyasal tıbbın başlamasıyla, yüzyıllardır şifa dağıtan bu bitkiler biraz unutuldu. Ama biz Sultan II. Bayezid Külliyesinin bahçesinde ki tam da ait olduğu yerde, tıbbi ve aromatik bitkiler ekerek insanlarımızın, yeni nesillerimizin bu bitkileri tanımasını sağlayacağız. Aynı zamanda Osmanlı döneminde bu bahçede çeşitli bitkilerin ekildiğine dair bir anekdot gördüğümüz için o geleneği canlandırmak için bu bahçeyi açmak istedik. Bahçemiz 38 tür bitki ve 1800 adet fidandan oluşmaktadır. Ziyaretçilerimiz burayı gezdiklerinde her bitkiye ait tabelalarda bulunan QR kod sayesinde bitkiler hakkında ayrıntılı bilgi edinebilecekler. Belki ileride Eczacılık Fakültesi’nde bu tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili yeni çalışmalar yapıp, yeni ilaç terkiplerini deneyeceğiz. Ben bu bahçenin oluşturulmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” dedi.

Vali Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi’nin hem Edirne hem de önemli bir destinasyon noktası olan Sultan II Bayezid Külliyesi için önemli kazanım olduğunu ifade ederek, bahçenin açılmasında başta Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol tarafından Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi’nin gezilmesi ile tören sona erdi.