Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev değişimi yaşandı. Prof. Dr. Filiz Akata, Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini Prof. Dr. Sedat Üstündağ’a devretti. Devir teslim töreni Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler’in katılımıyla Tıp Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirildi.EDİRNE (İGFA) - Törende ayrıca, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve Prof. Dr. Mustafa Tan da hazır bulundu.

PROF. DR. SEDAT ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

1991 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında İstanbul Eğitim Hastanesinde doktorasını tamamladı. 1996 yılında uzman doktor, 2002 yılında yardımcı doçent doktor, 2010 yılında doçent doktor ve 2015 yılında ise profesör oldu.

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı,

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı