Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kuzey Makedonya 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı, Türkiye’de en çok Kuzey Makedonyalı öğrencinin öğrenim gördüğü Trakya Üniversitesinde coşkuyla kutlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Trakya Üniversitesi Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı etkinlikleri bu yıl da yoğun katılımla Balkan Kongre Merkezi’nde kutlandı.

Etkinlikte Trakya Üniversitesi'nde eğitim gören Kuzey Makedonyalı Birsen Hasan yaptığı konuşmada, Trakya Üniversitesi'nin eğitimlerine sağladığı katkıdan bahsederek, Trakya Üniversitesinde 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı’nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kübra Varlık konuşmasında, 21 Aralık Türkçe Eğitimi Bayramı ve Kuzey Makedonya’da Türkçe kullanımı hakkında bilgi verdi.

Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli, “Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde biz Türkçe’nin tarihini 8. yüzyıldan yani Orhun Yazıtları’ndan başlatırız ve 21. yüzyıla kadar getiririz. Görüldüğü üzere Türkçe o kadar geniş bir zaman dilimi içerisinde ve coğrafyada hem konuşulan hem yazılan hem de edebiyat dili olarak kullanılmış bir dildir.” diyerek programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Edirne İl Temsilcisi Fatih Ot, bu programa katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

2007 yılından beri Kuzey Makedonya Türkleri'nin 21 Aralık tarihinde Türkçe Bayramını kutladıklarını ifade eden Kuzey Makedonya Konsolosu Iljaz Feta “2007 yılından itibaren Kuzey Makedonya Türkleri bayramlarını ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlamaktadır. Yıllar geçtikçe bu kutlamalar ülke dışına da taşmıştır. Özellikle Türkiye’deki soydaşlarımız tarafından da bu tarihte kutlamalar yapılması bizleri de son derece memnun etmektedir. Bugün Kuzey Makedonya’daki yaklaşık 40’dan fazla okulda eğitim Türkçe dilinde gerçekleştirilmektedir.” diyerek Kuzey Makedonya’daki 5 üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünün bulunduğunu vurguladı ve 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı’nı kutladı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da, bu güzel dilin Balkanlar’da devam ediyor olması, kültürlerle etkileşim içinde olması büyük bir kazanım olduğunu ifade ederek, "Trakya Üniversitesi olarak her zaman Balkan Türklerinin yanında olduğumuzu ve Türkçe’nin korunması adına elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi belirtmek isterim” diyerek programın hazırlamasında emeği geçenleri tebrik etti.

Etkinliğe Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Kuzey Makedonya İstanbul Konsolosu Iljaz Feta, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli, dekanlar, müdürler, akademisyenler, öğrenciler ve Edirne halkı katıldı.