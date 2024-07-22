Trakya Üniversitesi'nin yürütücü olduğu TÜBİTAK 4008 'Doğa Farkındalığına Yolculuk' projesi tamamlandıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Özel eğitim alanında öğrenim gören öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik doğa ve bilim temelli bir eğitim sağlamak, özel eğitim öğrencilerinin doğa ve bilimle etkileşim içinde olmalarını teşvik etmek, öğrenmeyi desteklemek ve bu alanda öğrenci, öğretmen ve veliler arasında güçlü bir işbirliği oluşturmak amacıyla hayata geçirilen projenin hedef kitlesini, İstanbul ilinde öğrenim gören hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan ortaokul kaynaştırma öğrencileri, İstanbul ilinde görev yapan öğretmenler ve İstanbul ilinde yaşayan özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynler oluşturdu.

Ayni ortakları Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olan projenin yürütücülüğü Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Utku Güner yaptı. Projenin uzman kadrosunda Doç. Dr. Aydın Kızılaslan, Doç. Dr. Burcu Seher Çalıkoğlu, Doç. Dr. Ayşe Dilşad Yakut, Dr. Hüseyin Ersoy, eğitmen kadrosunda Aslıhan Dikmen, Mustafa Elibol, Ali Ay, Nevin Elibol, Bayram Karakaya, Fatma Tuğçe, Kansu Şimşek, Hamithan Ekleme, Mehmet Baykal Yılmaz, Mustafa Karaduman, Nimet Ayper, Özlem Yıldız, Sezen Demir, Sinem Berber, Tülin Taşpınar, Yıldız Solmaz, Zübeyde Er, rehber kadrosunda ise Öğr. Gör. Ali Telli, Aleyna Akman, Buse Akat, Kamil Akyüz, Mediha Kanat, Metehan Dikmen, Sezen Öztürk ve Şeyma Betül Baytekin yer aldı.

Veli eğitimleri çevrimiçi, öğretmen ve öğrenci eğitimleri İstanbul Silivri Büyük Sinekli Köy Yaşam Merkezinde gerçekleştirildi.

Proje sonunda tüm katılımcılarda çevreye olan bakış açısı, sorumluluk kazanma, geliştirme, edinilen bilgileri gelecek nesillere aktarma ve bilimsel bilgiler edinme açısından çevre bilinçliliği adına olumlu kazanımlar görüldü.