Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen açılış programının ardından gül bahçesinde hasat yapıldı.EDİRNE (İGFA) - Gül ve Gülcülük panelinin ardından, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde yetiştirilen Edirne Gülleri’nin hasat etkinliği gerçekleştirildi. Edirne Belediyesi Bandosu’nun müzikleri eşliğinde kortej, gül bahçesine yürüdü.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 5 yıllık çalışmalarının meyvelerini aldıklarını belirterek “Trakya Üniversitesi Edirne Gülü Farkındalık Günü çerçevesinde güzel bir etkinliğimiz oluyor. Yaklaşık 5 yıl önce ektiğimiz güller artık hasat edilebilir boyuta geldi. Edirne Gülü, tarihte Edirne Sarayı’nın ihtiyaçlarını karşılayan çok önemli bir yere sahipken ve bölgede 450 gül bahçesi bulunuyorken zamanla unutulmuş. Şimdi onu yeniden gün yüzüne çıkartıyoruz ve Edirne’nin güllerini anmak için bu güzel etkinliği yapıyoruz” dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer ise, Edirne Gülü’nün yeniden gündeme gelmesinin önemine vurgu yaparak “Az önce üniversitede panel vardı, gülün hem edebi, hem ticari, hem de tarihsel boyutunu bütün yönleriyle dinledik. Çok güzel bir etkinlik. Buradaki etkinlikle beraber bunun yeniden Edirne’nin gündemine gelmesi, Edirne’mizin, güzel şehrimizin değerine daha fazla değer katacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından folklor gösterisi gerçekleştirildi. Etkinlikte açılan stantlarda katılımcılara gül şerbeti, gül pudingi ve gül lokumu ikram edildi.