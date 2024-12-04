Trakya Üniversitesi Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim-Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri dolayısıyla anlamlı etkinliğe ev sahipliği yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Engellilere karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve daha fazla anlayış geliştirmek amacıyla Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen organizasyona, Dogschool Köpek Eğitim Merkezi & Oteli’nden köpek eğitmeni Murat Cengiz Koca ile yardımcıları ve dört eğitimli köpeği de katıldı.

Etkinlikte, Merkez yöneticileri, çalışanları, özel gereksinimli çocuklar ve gençler ile aileleri bir araya geldi.

Eğitimli köpekler, katılımcılarla kurdukları sıcak bağlarla organizasyona renk kattı. Köpeklerin koşulsuz sevgisi ve sevecen yaklaşımları ile özel gereksinimli bireylerin iletişim becerilerinin gelişmesine, duygusal bağ kurmalarına ve sosyal hayata uyum sağlamalarına yardımcı olabilecekleri belirtildi. Özel buluşmanın, bireylerin odaklanma ve kendine güven duygularını artırarak, sosyal becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Trakya Üniversitesi'nin toplumsal farkındalık oluşturma misyonunu yansıtan bu etkinlik katılımcılardan da tam not aldı.