Trakya Üniversitesi tarafından Lozan Barış Anlaşması’nın 100. yılı dolayısıyla "Cumhuriyetimizin ve Türkiye’mizin Tapusu Lozan Müzakerelerine Genel Bir Bakış” adlı konferans düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa Trakya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Başkanı ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Bülent Atalay’ın konuşmacı olarak katıldı.



Dr. Öğr. Üyesi Bülent Atalay Türk tarihi hakkında genel bilgiler paylaşarak başladığı konuşmada Lozan Barış anlaşması öncesindeki Osmanlı’nın siyasi durumu hakkında bilgi verdi.

Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’nda yenilmesi nedeniyle çok ağır şartları olan Mondros Antlaşması’nı imzalamadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Bülent Atalay, Osmanlı Devleti’nin anlaşmaya tepki gösterdiğinin altını çizdi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün bir ipek böceği gibi milli mücadeleyi ördüğünü söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Bülent Atalay, Sakarya Savaşı ile birlikte çok önemli bir zafere imza atıldığını ve sonrasında uluslararası anlaşmalar sürecinin başladığını ifade etti. Atalay, 9 Eylül 1922 yılında İzmir’in Yunan askerilerinden temizlenmesinin ardından milli mücadelenin askeri safhasının sonlandırıldığını söyledi.