Trakya Üniversitesi ile Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği (SBEBD) iş birliğiyle gerçekleştirilmekte olan Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES), Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.EDİRNE (İGFA) - Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Öğr. Gör. Zübeyde Omurtay’ın yönettiği Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Çok Sesli Korosu ve Balkan Çok Sesli Gençlik Korosu’nun konseri ve folklor gösterisi ile başladı.

Sempozyuma, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Prizren Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Mentor Alishani, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Maden, USBES Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Musa Uludağ, Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Dernek Başkanı Prof. Dr. Bayram Tay, Bulgaristan Kırcaali eski Belediye Başkanı Doç. Dr. Hasan Azis katıldı.

USBES Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Musa Uludağ “Hepimizi bir araya getiren ortak nokta bilgiye duyduğumuz derin saygı ve paylaşma arzusudur. Bu sempozyum bu değerleri bir araya getirerek birbirimize birçok şey katmak için eşsiz bir fırsattır” dedi. Uludağ, sempozyumun Edirne gibi tarihi ve kültürel açıdan zengin bir yerde düzenlenmesinin ayrı bir önem taşıdığına değindi.17 atölye, 2 çalıştay, 5 panel ve çeşitli etkinliklerle Sosyal Bilgiler Eğitimi’nin birçok açıdan ele alınacağını söyleyen Uludağ, bu etkinliklerin farklı bakış açıları ve disiplinlerarası işbirliğini içerdiğini aynı zamanda insan ilişkilerini güçlendirmek ve yeni iş birlikleri kurmak için bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Dernek Başkanı Prof. Dr. Bayram Tay, “Osmanlı’ya başkent olmuş, birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış müstesna yerleşim yerlerinden biri olan Edirne’de uluslararası barış ve insan hakları için sosyal bilgiler eğitimi ana temasıyla düzenlenen sempozyumun barışa katkı sağlamasını umut ediyoruz.” dedi.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Maden, Eğitim Fakültesi’nin tarihi gelişimine değindi. Maden “Fakülte, aslında 1969-1970 yılında Edirne Eğitim Enstitüsü olarak öğretmen yetiştirmeye başlamış daha sonra 1978-1979 yılında yükseköğretim okulu olarak devam etmiş, 1981-1982 yılında eğitim süreci 2 yıla indirilmiş, 1989-1990 yılında ise eğitim süresi 4 yıla çıkarılarak ardından 1992 yılında Eğitim Fakültesi adını almıştır.” dedi. Maden, şu an 135 öğretim elemanıyla 12 lisans programında 3500 öğretmen yetiştirdiklerini vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu konuşmasına Edirne ve Trakya Üniversitesi hakkında bilgi vererek başladı. Eğitim Fakültesinin önemli bir ivme yakalamış olduğundan bahseden Tabakoğlu, kısa sürede 9 bölümün akredite edildiğini söyledi. Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu’nun Trakya Üniversitesinde gerçekleşmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Tabakoğlu “Bugün yine yoğun bir katılımın sağlandığı uluslararası bir birlikteliğe ev sahipliği yapmaktayız. Sempozyumda, Dijitalleşme, Kitleler Arası Yaklaşımlar, Sosyal Bilgiler Eğitimi’yle ilgili önemli konular konuşulacak. Fakültemizi tebrik ediyorum. Edirne’nin katılımcılarımızda güzel bir hatıra bırakmasını temenni ediyorum.” dedi.

Açılış programı, konuşmaların ardından Bulgaristan Kırcaali eski Belediye Başkanı Doç. Dr. Hasan Azis’in “Avrupa İnsan Hakları Belgelerinin Ulusal ve Yerel Düzeyde Senkronizasyonu: Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’de İdari Kapasite ve Sivil Tutumlar Üzerine Yapılan Araştırma Sonuçları” adlı sunumu ile devam etti.