Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı mezunlarını coşkulu bir törenle uğurladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi, diploma almaya hak kazanan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi.

Diplomalarını hocalarının elinden alan öğrenciler, başarılarını ve sevinçlerini kep atarak kutladı. Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği tören, büyük bir coşkuya sahne oldu.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarının katkıları ile gerçekleştirilen müzik dinletisi ile başlayan törende, mezun öğrenciler adına bir konuşma gerçekleştiren fakülte birincisi Zehra Üstündağ, hayatın bir sayfasını acı tatlı hatıralarla kapatırken hayal ve umutlarla yeni bir sayfa açtıklarını ifade etti.

Pandemi ve deprem felaketi nedeniyle yüz yüze eğitimde aksamalar yaşadıklarını ifade eden Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Zaim, öğrencilerin bugünden itibaren meslektaşları olduğunu belirterek, “Size verdiğimiz eğitimin genel kapsamlı olduğunu, bu bilgilere sahip olmadan ilerleyemeyeceğinizi fakat gerçek başarının uzmanlaşmakta yattığını, bunun da yaşam boyu süren bir eğitim olduğunu bilmeniz gerekiyor. Kendinizi sürekli geliştirme çabasında olunuz. Yabancı bir dil, internet ve teknoloji bilgisi ile Türkçe seviyenizi yükseltmek sizleri ileriye taşıyacak önemli kazanımlardır” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, öğrencilerin başarılarında vermiş oldukları destekten ötürü akademisyenlere, idari çalışanlara ve ailelere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun bir video mesajının izlenmesi sonrasında tören, öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Meslek andını okuyan öğrenciler, kep atarak mezuniyet coşkusunu tamamladı.