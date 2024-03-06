Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Bulgaristan’da bulunan Burgas Free Üniversitesini ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bir dizi görüşme ve temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan’a giden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Burgas Free Üniversitesini ziyaret ederek Burgas Free Üniversitesi Başkanı Prof. Dr. Petko Chobanov ve Rektörü Prof. Dr. Milen Baltov ile bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Danışmanı Kamil Kolabaş’tan oluşan Trakya Üniversitesi heyetine Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan eşlik etti. Ziyarette Doç. Dr. Hassan Azis, Burgas Free Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Maria Alexieva ve Darina Dimitrova ile Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Gergana Kirova da hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, iki üniversite arasındaki güçlü iş birliklerine vurgu yaparak “Burgas Free Üniversitesi ile ikili iş birlikleri yapmak ve bunları geliştirmek bizler için çok kıymetli. Eğitim ve bilimsel alanlarda yapılan iş birliklerinin yanı sıra kültürel alanlarda da ilişkilerimizi ileriye taşımak istiyoruz. Bölgenin en büyük üniversitesi olarak eğitim-öğretim, insan kaynağı ve teknolojik altyapı başta olmak üzere pek çok konuda Burgas Free Üniversitesi ile yeni projelere hazırız.” dedi.

Burgas Free Üniversitesi Başkanı Prof. Dr. Petko Chobanov, Trakya Üniversitesi ile çok eskilere giden anlaşmaları olduğunun altını çizerek, 2010 yılından bu yana iki yüksekokulla düzenli olarak yenilenen "Erasmus+" programı kapsamında öğrenci ve akademisyen değişimine yönelik ikili anlaşma imzalandığını, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde de öğrenci ve akademisyen değişimi yaptıklarını ifade etti.

Her iki taraf da arasındaki iş birliğinin kapsamının genişletilmesine yönelik isteklerini dile getirdiği ziyarette, ortak projelerin geliştirilmesi ve uygulanması, öğrenci ve akademisyen değişiminin devam ettirilmesi, ortak konferans, sempozyum vb. etkinler düzenlenmesi, çift diploma verilmesi gibi konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.