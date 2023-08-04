Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı tarafından canlı cerrahi eşliğinde “Sünnet Cerrahi Eğitimi Kursu” gerçekleştirildi. Türk Üroloji Derneği ve Türk Üroloji Akademisi’nin katkılarıyla düzenlenen eğitimlere, yurt içi ve yurt dışından hekimler katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Akdere tarafından organize edilen eğitimlerde hekimler, sünnet operasyonu hakkında eğitimler alarak canlı cerrahi uygulamalarına katıldı.

Sünnet hakkında bilinmesi gerekenler ile sünnet konusunda güncel yaklaşımlar ve tekniklerle ilgili bilgilerin paylaşıldığı eğitimler, Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Hüseyin Atakan’ın açılış konuşması ile başladı.

Eğitimlerde ardından Prof. Dr. Tevfik Aktoz, Op. Dr. Hakan Çakıcı ve Op. Dr. Gökhan Çevik sünnet tarihi, etiği ve sosyal yönleri ile sünnet cerrahisi ile ilgili sunumlar gerçekleştirdi. Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Biçer tarafından farklı sünnet teknikleri ve komplikasyonların yönetimi ile ilgili sunum sonrası hekimler, canlı cerrahi uygulamalarına katıldı.

İki gün süren eğitimlerde Prof. Dr. İrfan Hüseyin Atakan, Doç. Dr. Hakan Akdere ve Op. Dr. Coşkun Biçer, yurt içi ve yurt dışından gelen katılımcılar ile toplam 12 sünnet operasyonu gerçekleştirdi.